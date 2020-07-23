СК объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Абызова

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и требует его заочного ареста, сообщает ТАСС. Речь идет об Андрее Титаренко.
Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал трех новых фигурантов уголовного дела в отношении Абызова. Суд заключил под стражу до 14 сентября бывших топ-менеджеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову.
Следственный комитет (СК) ранее установил причастность Абызова и других фигурантов к легализации денежных средств и коммерческому подкупу.
Выявить преступления удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. В 2014 году Абызов с соучастниками похитил средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС" на четыре миллиарда рублей. Он был задержан в марте 2019 года.
"Московский патруль": экс-министр Абызов причастен еще к двум преступлениям
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