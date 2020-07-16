Суд арестовал трех новых фигурантов "дела Абызова"

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Басманный районный суд Москвы арестовал трех новых фигурантов уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.

Как сообщает Агентство "Москва", суд заключил под стражу до 14 сентября бывших топ-менеджеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения директору ООО "Ру-Ком" Олегу Серебренникову отложено на 17 июля. Следственный комитет (СК) ранее установил причастность Абызова и других фигурантов к легализации денежных средств и коммерческому подкупу.

Выявить преступления удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. В 2014 году Абызов с соучастниками похитил средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС" на четыре миллиарда рублей. Он был задержан в марте 2019 года.