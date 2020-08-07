Генпрокуратура требует изъять у Абызова свыше 32 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генеральная прокуратура РФ требует изъять в пользу государства имущество бывшего министра Михаила Абызова на сумму более 32 миллиардов рублей. Об этом заявили представители ведомства, передает РИА Новости.

Исковое заявление с данным требованием уже направили в Гагаринский районный суд.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра было связано с обвинениями в похищении в 2011–2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии. Позднее, по данным следствия, средства выводились за рубеж.

В августе 2019 года в отношении Абызова возбудили второе уголовное дело. Сообщалось, что он в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Как уточнили следователи, Абызов находился на посту руководителя принадлежащим ему организациям, при этом занимая должность министра.

В сентябре было заведено третье дело об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

Выявить преступления получилось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. Абызов был задержан в марте 2019 года.

Суд также арестовал трех новых фигурантов дела Абызова: бывших топ-менеджеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову. Они заключены под стражу до 14 сентября.