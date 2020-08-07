Генпрокуратура требует изъять у Абызова свыше 32 млрд рублей

09:25
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Генеральная прокуратура РФ требует изъять в пользу государства имущество бывшего министра Михаила Абызова на сумму более 32 миллиардов рублей. Об этом заявили представители ведомства, передает РИА Новости.
Исковое заявление с данным требованием уже направили в Гагаринский районный суд.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра было связано с обвинениями в похищении в 2011–2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии. Позднее, по данным следствия, средства выводились за рубеж.
В августе 2019 года в отношении Абызова возбудили второе уголовное дело. Сообщалось, что он в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Как уточнили следователи, Абызов находился на посту руководителя принадлежащим ему организациям, при этом занимая должность министра.
В сентябре было заведено третье дело об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Выявить преступления получилось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. Абызов был задержан в марте 2019 года.
Суд также арестовал трех новых фигурантов дела Абызова: бывших топ-менеджеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову. Они заключены под стражу до 14 сентября.
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