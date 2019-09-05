Против Абызова возбуждено дело об отмывании доходов

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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Его подозревают в легализации денежных средств на сумму 32,5 миллиарда рублей, приобретенных в результате совершения им преступления. При этом обвинение Абызову по новому делу еще не предъявили.

Адвокат экс-министра Александр Аснис подтвердил возбуждение третьего дела против его подзащитного. По екго словам, Абызов виновным себя не признает.

По версии следствия, Абызов еще до назначения на должность министра занимался предпринимательской деятельностью на территории РФ и иностранных государств, используя подконтрольные ему пять иностранных офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. Также он был бенефициарным владельцем более 95% акций компании СИБЭКО.

Став министром, Абызов скрыл факт руководства им коммерческими организациями, и номинальными директорами пяти офшорных компаний стали доверенные ему лица. При этом чиновник активно управлял компаниями и лично принимал решения, то есть незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.

В феврале 2018 года он продал оформленные на офшорные компании 95,5% выпущенных и размещенных акций "СИБЭКО" компаниям "Кузбассэнерго" и ХСРК и открыл для этого банковские счета в "Совкомбанке". В результате в городе Лимассол были заключены два договора купли-продажи акций СИБЭКО на общую сумму 32,5 миллиарда рублей, и на счета офшорных компаний уже 9 февраля поступили эти денежные средства.

Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Суд наложил ограничения на два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

