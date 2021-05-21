Суд признал законным взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский городской суд признал законным взыскание 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Михаила Абызова и пяти иностранных компаний. Жалобы кипрских организаций на решение Гагаринского районного суда столицы были отклонены, сообщает ТАСС.

"Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и признал законным решение Гагаринского районного суда Москвы. Таким образом, решение вступило в законную силу", – пояснили в пресс-службе.

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Соответствующая сумма хранилась на банковских счетах кипрских компаний, владение которыми Абызов скрыл.

Уголовное дело на бывшего министра было заведено в августе 2019 года. По версии СК, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством. В марте того же года в отношении него было возбуждено другое уголовное дело. Его вместе с сообщниками обвиняли в обмане акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" и краже у этих компаний четырех миллиардов рублей в 2011–2014 годах.

