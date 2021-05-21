Москвичей предупредили о "дачных" заторах и дожде в вечерний час пик

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:25

Суд признал законным взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский городской суд признал законным взыскание 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Михаила Абызова и пяти иностранных компаний. Жалобы кипрских организаций на решение Гагаринского районного суда столицы были отклонены, сообщает ТАСС.

"Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и признал законным решение Гагаринского районного суда Москвы. Таким образом, решение вступило в законную силу", – пояснили в пресс-службе.

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Соответствующая сумма хранилась на банковских счетах кипрских компаний, владение которыми Абызов скрыл.

Уголовное дело на бывшего министра было заведено в августе 2019 года. По версии СК, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством. В марте того же года в отношении него было возбуждено другое уголовное дело. Его вместе с сообщниками обвиняли в обмане акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" и краже у этих компаний четырех миллиардов рублей в 2011–2014 годах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать