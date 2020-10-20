Суд обратил в доход государства 32,5 млрд рублей экс-министра Абызова

18:27
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Гагаринский районный суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Исковые требования полностью удовлетворены", – сообщили в суде.
Адвокат Абызова заявил, что в суде им были представлены ряд ходатайств, которые были отклонены судьей. В частности, защитник просил предоставить результаты прокурорской проверки 2015 года. Он также настаивал на проведении почерковедческой экспертизы.
В конце сентября представитель Генпрокуратуры РФ в суде заявил, что Абызов владел 70 эстонскими компаниями. В банке были открыты счета кипрскими компаниями, позднее на них поступила сумма свыше 32 миллиардов рублей.
Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011–2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии.
В августе 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Третье уголовное дело в отношении Абызова – об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
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