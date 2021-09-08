Суд в Москве взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" 126,5 млн долларов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и "Альфа-банка" 126,5 миллиона долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и взыскал с "Альфа-банка" 104,5 миллиона долларов, еще 22 миллиона – с Абызова", – рассказали в пресс-службе.

Соответствующий иск Генпрокуратура направила 4 августа. Денежные средства взыщут в пользу государства.

Адвокат экс-министра Юлий Тай, в свою очередь, сообщил, что защита Абызова планирует обжаловать решение суда.

"Мы обязательно обжалуем это решение. Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих 22 миллионов долларов принадлежит на самом деле гражданину Швейцарии, а часть – одному из юрлиц этой страны. На наш взгляд, прокуратуре не удалось доказать связь этого швейцарца и этой организации с Абызовым", – заявил представитель защиты.

Ранее суд удовлетворил иск надзорного ведомства, взыскав с Абызова более 32 миллиардов рублей, которые были получены за счет обхода запретов антикоррупционного законодательства.

Нынешнее решение суда продолжает предыдущее. Известно, что 115 миллионов долларов из обозначенной Генпрокуратурой суммы Абызов, по данным следствия, вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ.

Уголовное дело в отношение бывшего министра возбуждено в августе 2019 года. По версии следствия, Абызов нарушил запрет, наложенный на него как члена правительства РФ, и в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.