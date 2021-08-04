Прокуратура намерена взыскать 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генпрокуратура РФ направила иск к экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и "Альфа-банку" о взыскании средств в пользу государства, передает ТАСС.

"В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора РФ к Абызову и "Альфа-банку", в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более 126 миллионов долларов в пользу государства", – уточнили в суде.

Предварительное заседание по данному делу запланировано на 12 августа.

В минувшем году суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 миллиардов рублей – уточнялось, что они были получены за счет обхода запретов антикоррупционного законодательства.

Нынешнее судебное разбирательство позиционируется как продолжение предыдущего. 115 миллионов долларов из обозначенной Генпрокуратурой суммы Абызов, по данным следствия, вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ.

Уголовное дело на бывшего министра было заведено в августе 2019 года. По версии СК, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.