В ОНК рассказали о состоянии находящегося в больнице СИЗО Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержится в тюремной больнице СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщает RT.

У него не подтвердился COVID-19, однако экс-чиновник жалуется на плохое самочувствие – слабость, ломоту в мышцах и обострение неврологического заболевания.

По словам члена ОНК Москвы Ольги Дружининой, Абызов просится на прием к врачу-неврологу, которым его в ближайшее время обеспечат. Он настаивает, что раньше не мог принимать участие в судебном заседании по состоянию здоровья, уточнила правозащитница.

"Но сотрудники СИЗО обязаны были доставить его на судебное заседание – это требование суда, не выполнить его изолятор не может. По объективным показателям (результаты ПЦР-теста, температура, давление и прочее) физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании", – рассказала Дружинина.

В беседе с членами ОНК Абызов уточнил, что нуждается в помощи гражданских врачей не из СИЗО.

Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011–2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии.

В августе 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Третье уголовное дело в отношении Абызова – об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.