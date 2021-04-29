В ОНК рассказали о состоянии находящегося в больнице СИЗО Абызова

15:18
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержится в тюремной больнице СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщает RT.
У него не подтвердился COVID-19, однако экс-чиновник жалуется на плохое самочувствие – слабость, ломоту в мышцах и обострение неврологического заболевания.
По словам члена ОНК Москвы Ольги Дружининой, Абызов просится на прием к врачу-неврологу, которым его в ближайшее время обеспечат. Он настаивает, что раньше не мог принимать участие в судебном заседании по состоянию здоровья, уточнила правозащитница.
"Но сотрудники СИЗО обязаны были доставить его на судебное заседание – это требование суда, не выполнить его изолятор не может. По объективным показателям (результаты ПЦР-теста, температура, давление и прочее) физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании", – рассказала Дружинина.
В беседе с членами ОНК Абызов уточнил, что нуждается в помощи гражданских врачей не из СИЗО.
Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011–2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии.
В августе 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Третье уголовное дело в отношении Абызова – об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
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