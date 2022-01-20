Дело возбудили против замминистра транспорта РФ Токарева

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В отношении замминистра транспорта России Владимира Токарева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Следователем следственного управления УТ МВД России по ЦФО в отношении заместителя министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева и иных подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", – говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой". В то время подозреваемый ради хищения крупной суммы денег вовлек в противоправную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.

Правоохранители провели обыски в кабинете и квартире Токарева 19 января. В ближайшее время Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводится работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного департамента МВД России", – говорится в сообщении.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и его 11 соучастников. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд.

