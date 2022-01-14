Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован по делу о взятке

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ

Суд в Москве арестовал начальника радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

"Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану", – заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что Кобан был задержан и арестован еще в ноябре 2021 года, однако общественность узнала о следствии только сейчас. По данным правоохранительных органов, генерал получил от гендиректора Нижегородского НИИ радиотехники не менее пяти миллионов рублей в качестве взятки.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Мера пресечения установлена до 7 февраля 2022 года.