Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован по делу о взятке

13:01
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ
Суд в Москве арестовал начальника радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.
"Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану", – заявили в пресс-службе.
Там пояснили, что Кобан был задержан и арестован еще в ноябре 2021 года, однако общественность узнала о следствии только сейчас. По данным правоохранительных органов, генерал получил от гендиректора Нижегородского НИИ радиотехники не менее пяти миллионов рублей в качестве взятки.
Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Мера пресечения установлена до 7 февраля 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: