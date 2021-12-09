Ведущий советник департамента Минобороны РФ отправлен под домашний арест

19:31
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Мера пресечения установлена до 7 февраля 2022 года, сообщает ТАСС.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере")", – заявили в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии могут возбудить уголовное дело по подозрению в хищениях и должностных злоупотреблениях. Офицеры отвечали за внедрение в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость". На эти цели были выделены 192 миллиона рублей, однако система так и не была реализована.
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