Суд приговорил Милейко к 6 годам колонии за организацию мошенничества с квартирой

Фото: rosguard.gov.ru

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Его признали виновным в мошенничестве при получении квартиры в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС.

"Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в приговоре судьи Артема Филимонова.

Также суд назначил Милейко штраф в размере 600 тысяч рублей и лишил воинского звания генерал-лейтенанта.

Военные следователи обвинили экс-замдиректора Росгвардии в том, что с 2011 по 2012 год его жена незаконно получила по заниженной стоимости в Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих.

По данным следствия, помещение было оформлено благодаря фальшивым документам на подставное лицо.

Согласно приговору, ущерб, нанесенный управлению Росимущества, оценивается почти в 10 миллионов рублей.

Милейко был уволен из ведомства в октябре прошлого года по итогам служебной проверки. Об этом сообщал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, в 2019 году в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, после которой было принято решение о его увольнении.

Военные следователи начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества.

