Бывшего замглавы Росгвардии Милейко уволили по итогам служебной проверки

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Бывший заместитель руководителя Росгвардии Сергей Милейко был уволен из ведомства по итогам служебной проверки. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающимися бывшего заместителя директора Росгвардии С. И. Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе", – сказал он.

По словам Грибакина, в 2019 году в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, после чего было принято решение о его увольнении.

Источник агентства в правоохранительных органах ранее сообщил, что экс-заместитель Виктора Золотова задержан. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество" и будет ходатайствовать о заключении Милейко под стражу.

Ранее полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей у предпринимателя. Попытка совершения преступления была обнаружена после обращения бизнесмена в полицию.