Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил информацию о задержании в Московской области полковника ведомства, который подозревается в домогательстве, сообщает ТАСС.

В настоящий момент разбирательство ведется совместно с правоохранительными органами. Полковник Росгвардии подозревается в вымогательстве почти 20 миллионов рублей у предпринимателя.

Попытка совершения преступления была обнаружена после обращения бизнесмена в полицию. Материалы уголовного дела переданы в военные следственные органы СК РФ.

"Все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Организовано необходимое взаимодействие с правоохранительными органами", – прокомментировал Грибакин.

Он добавил, что в организации созданы все условия для предотвращения подобных инцидентов.

"Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются", – подчеркнул Грибакин.

Ранее московская полиция задержала подозреваемых в вымогательстве после обращения жителя столицы в правоохранительные органы. Он рассказал, что неизвестные похитили его и, угрожая оружием, принуждали его перевести на их счет 500 тысяч рублей.