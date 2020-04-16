Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве

14:17
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил информацию о задержании в Московской области полковника ведомства, который подозревается в домогательстве, сообщает ТАСС.
В настоящий момент разбирательство ведется совместно с правоохранительными органами. Полковник Росгвардии подозревается в вымогательстве почти 20 миллионов рублей у предпринимателя.
Попытка совершения преступления была обнаружена после обращения бизнесмена в полицию. Материалы уголовного дела переданы в военные следственные органы СК РФ.
"Все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Организовано необходимое взаимодействие с правоохранительными органами", – прокомментировал Грибакин.
Он добавил, что в организации созданы все условия для предотвращения подобных инцидентов.
"Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются", – подчеркнул Грибакин.
Ранее московская полиция задержала подозреваемых в вымогательстве после обращения жителя столицы в правоохранительные органы. Он рассказал, что неизвестные похитили его и, угрожая оружием, принуждали его перевести на их счет 500 тысяч рублей.
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