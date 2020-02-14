Сын генерал-полковника Арсланова заявил об угрозах и вымогательстве

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Сын замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова Арслан Арсланов заявил, что у него вымогают 150 миллионов рублей за помощь в освобождении отца. Он обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру, передает ТАСС.

Арсланов-младший объяснил, что ему приходили СМС и сообщения в Telegram о необходимости перечислить деньги некоему Игорю Борисовичу, иначе Халил Арсланов "сгниет в тюрьме".

"В связи с этим я обратился с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова с требованием пресечь эти противоправные действия", – подчеркнул он.

13 февраля стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в вымогательстве 800 тысяч рублей у главы городского округа Королев. Он требовал выплаты, угрожая распространить в интернете компрометирующие сведения. Подозреваемого задержали при передаче денег.

На него завели дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, возложен также запрет на определенные действия.