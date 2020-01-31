Члены ОПГ осуждены за вымогательство денег у частных перевозчиков

10:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Ведяшкин
Чертановский районный суд столицы приговорил пятерых участников организованной преступной группы к срокам до 3,5 лет за вымогательство денег у частных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.
"Суд Москвы признал участников организованной группы виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет шести месяцев до трех лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", – заключили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что в мае 2018 года сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая подозревалась в вымогательстве денежных средств у частных перевозчиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 60 лет.
В пресс-службе пояснили, что злоумышленники, угрожая применить насилие и уничтожить транспорт, требовали от потерпевших денежные средства за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров по Москве.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Во время обысков в квартирах фигурантов дела нашли деньги, похожие на оружие предметы, мобильные телефоны и документы, указывающие на их преступную деятельность.
Ранее суд постановил заключить под стражу пять человек, причастных к деятельности Таганской ОПГ и проходящих обвиняемыми по делу об убийстве. Трем фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более человек, совершенное группой лиц".
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