Экс-главу Центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Задержан бывший исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олег Козин.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, он подозревается в мошенничестве в составе преступной группы. Он уточнил, что дело расследуют следственные органы СК.

В то же время издание РБК со ссылкой на источники сообщила, что следователи также допрашивают бывшего заместителя Козина Дмитрия Удовенко и других сотрудников Центра.

Отмечалось, что Козин и Удовенко причастны к хищения бюджетных средств. Подозреваемым также проходит директор Центрального проектного института ядерной медицины петербургского филиала ФЦПиРОЯМа Павла Демидова.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявил, что ведомство оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год.