России рекомендовали активнее изымать незаконные доходы чиновников

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Россия должна расширить категории лиц, доходы которых могут изыматься в случае их незаконного получения. С таким предложением выступили эксперты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Их доклад опубликован на сайте организации.

Согласно выводам экспертов, мера конфискации незаконных активов должна применяться в России гораздо чаще, чем это происходит сейчас. Кроме того, необходимо расширить перечень изымаемого имущества.

Межправительственная организация FATF занимается разработкой стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также оценивает национальные системы с позиции соответствия этим стандартам.

Ранее Конституционный суд узаконил изъятие незаконно нажитого имущества не только у чиновников и их родственников, но также у друзей и знакомых обвиняемых. Согласно постановлению КС, такая конфискация "относится к особым правовым мерам" и направлена на эффективную борьбу с коррупцией.

