Имущество будут изымать у друзей и близких коррупционеров

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Конституционный суд (КС) не нашел противоречий с Конституцией в нормах, позволяющих изымать имущество, если оно приобретено на доходы, чья законность не подтверждена любыми лицами. Об этом говорится в отказных определениях суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Материалы опубликованы на сайте КС.
В 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у заявителей имущество на сумму более 9 миллиардов рублей и пришел к выводу, что заработки полковника и его родственников не позволили бы ему покупать автомобили и недвижимость в таких масштабах.
Заявители (в их числе родители бывшего полковника, его сестра и бывшие подруги) заявили, что сомневаются в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников. Доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы Захарченко, Генеральная прокуратура не предоставила. Однако суд напомнил, что такая конфискация "относится к особым правовым мерам" и направлена на эффективную борьбу с коррупцией.
Адвокат родителей Захарченко Валерия Туникова заявила, что КС не дал никакой оценки аргументам заявителей. Она также отметила, что в 2016 году суд разъяснял, что по смыслу закона о контроле за расходами взыскание может быть обращено только на прямо указанное там имущество.
Фактически Конституционный суд закрыл этот спор, и в доход государства теперь могут обратить имущество любого человека, если он не сможет доказать законность его происхождения, добавил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
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