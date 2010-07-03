Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:57

Имущество будут изымать у друзей и близких коррупционеров

суды общество происшествия

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Конституционный суд (КС) не нашел противоречий с Конституцией в нормах, позволяющих изымать имущество, если оно приобретено на доходы, чья законность не подтверждена любыми лицами. Об этом говорится в отказных определениях суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Материалы опубликованы на сайте КС.

В 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у заявителей имущество на сумму более 9 миллиардов рублей и пришел к выводу, что заработки полковника и его родственников не позволили бы ему покупать автомобили и недвижимость в таких масштабах.

Заявители (в их числе родители бывшего полковника, его сестра и бывшие подруги) заявили, что сомневаются в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников. Доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы Захарченко, Генеральная прокуратура не предоставила. Однако суд напомнил, что такая конфискация "относится к особым правовым мерам" и направлена на эффективную борьбу с коррупцией.

Адвокат родителей Захарченко Валерия Туникова заявила, что КС не дал никакой оценки аргументам заявителей. Она также отметила, что в 2016 году суд разъяснял, что по смыслу закона о контроле за расходами взыскание может быть обращено только на прямо указанное там имущество.

Фактически Конституционный суд закрыл этот спор, и в доход государства теперь могут обратить имущество любого человека, если он не сможет доказать законность его происхождения, добавил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика