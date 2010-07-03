Мосгорсуд смягчил приговор отцу экс-полковника МВД Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Мосгорсуд смягчил до трех лет девяти месяцев приговор осужденному на четыре года колонии за растрату Виктору Захарченко – отцу бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Адвокат Денис Калинин настаивал на отмене приговора. Он выразил мнение, что в деле отсутствуют доказательства прямого умысла хищения, а также факта совершения преступления в организованной группе.

По мнению защиты, приговор Мещанского районного суда столицы является незаконным.

Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 миллиона рублей. Деньги он получал как зарплату от "МИА-Банка", где фиктивно работал.

По версии следствия, бывший глава "МИА-Банка" Владимир Корьевкин нанял на должность своего советника Захарченко, несмотря на отсутствие у того соответствующего образования. Он не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте. Корьевкин незаконно выплачивал Захарченко зарплату и премии, чем причинил банку ущерб.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно.

Сына Виктора Захарченко – бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко – арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. В июне Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

