В НАК сочли логичным изъятие имущества у друзей коррупционеров

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Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) прокомментировал новое постановление Конституционного суда России в отношении нормы по изъятию имущества у чиновников. Об этом сообщило ИА "НСН".

Ранее Конституционный суд узаконил изъятие незаконно нажитого имущества не только у чиновников и их родственников, но также у друзей и знакомых обвиняемых.

"Что касается нынешней нормы, то она тоже существовала, судебная практика отработана. Конституционный суд только подвел итоговую оценку. А в деле полковника Захарченко суд указал, что нет противоречий закону и нормам, которые позволяют изымать имущество, но только в результате определенных процедур", – заявил эксперт НАК Виктор Цымбал.

На практике узаконенная норма коснется лиц, уличенных в совершении преступлений. Если имущество обвиняемых нажито незаконно, то его могут изъять из пользования в рамках борьбы с коррупцией. По мнению Цымбала, это соответствует мировым трендам в данной правоохранительной сфере.

В октябре стало известно, что Мосгорсуд снизил на полгода срок бывшему полковнику Дмитрию Захарченко. Сделано это было на фоне того, что судебная коллегия исключила из обвинения по одной из статей квалифицирующий признак. Приговор также смягчили для Виктора Захарченко, отца первого обвиняемого.