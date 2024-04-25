Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается непредсказуемой. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.

Он отметил, что на ЗАЭС уже неделю не фиксировались новые атаки беспилотников. Однако ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту, добавил Гросси.

18 апреля Вооруженные силы Украины вновь атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС при помощи беспилотника. По данным пресс-службы станции, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не было.

Политолог Юрий Светов назвал позорным поведение представителей МАГАТЭ на фоне обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС. Он отметил, что руководство МАГАТЭ никак не хочет назвать Украину виновником, таким образом, они поддерживают украинскую версию о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС.