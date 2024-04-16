МО: ВС РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вместе с российскими военными задачу по обеспечению безопасных условий для экспертов агентства выполняли подразделения Росгвардии.

"В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

В период с 07:00 до 19:00 у населенного пункта Каменское в Запорожской области действовал режим прекращения огня. Российские военные, по данным ведомства, неукоснительно его соблюдали.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку на шестой купол ЗАЭС серьезным прецедентом. Его атаковали ВСУ 7 апреля, отмечали в ЗАЭС. В результате произошедшего никто не пострадал.

