МО: ВС РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

16 апреля, 19:27Политика
Фото: пресс-служба УНМ ДНР
Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что вместе с российскими военными задачу по обеспечению безопасных условий для экспертов агентства выполняли подразделения Росгвардии.
"В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.
В период с 07:00 до 19:00 у населенного пункта Каменское в Запорожской области действовал режим прекращения огня. Российские военные, по данным ведомства, неукоснительно его соблюдали.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку на шестой купол ЗАЭС серьезным прецедентом. Его атаковали ВСУ 7 апреля, отмечали в ЗАЭС. В результате произошедшего никто не пострадал.