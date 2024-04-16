Глава МАГАТЭ подтвердил отсутствие на ЗАЭС тяжелых вооружений

Фото: ТАСС/EPA/MAX SLOVENCIK

Специалисты МАГАТЭ не наблюдали размещения тяжелых вооружений на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси по итогам заседания Совбеза ООН, чьи слова приводит РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ будет готово указать на виновного в атаках на ЗАЭС лишь при наличии неопровержимых доказательств. По его словам, организация не "выдвигает спекуляций".

Кроме того, глава МАГАТЭ сообщил о планах в скором времени посетить Россию и Украину.

Ранее Гросси заявил, что атака на ЗАЭС 7 апреля повысила риск ядерной аварии. Тогда украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате произошедшего никто не пострадал.

