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Политолог Юрий Светов назвал позорным поведение представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС, сообщает RT.

По его мнению, угроза ядерного происшествия реальна. Кроме того, как он считает, Украина целенаправленно оказывает давление на Запорожскую АЭС, чтобы, возбуждая вокруг этого общественное мнение, добиться ее вывода из-под контроля России и заполучить для себя.

"Особенно с учетом нынешних проблем с электроэнергией на Украине, разрушением энергетической инфраструктуры. И в этом им покровительствует прежде всего позорное поведение МАГАТЭ", – добавил аналитик.

Светов сказал, что руководство МАГАТЭ никак не хочет назвать Украину виновником, таким образом, они поддерживают украинскую версию о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС.

Он отметил, что это происходит потому, что руководство МАГАТЭ – международные чиновники и их зарплата зависит от благосклонности США.

7 апреля украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.

Принадлежащий ВСУ дрон-камикадзе был сбит над станцией. Однако его вовремя обезвредили.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки украинской армии по ЗАЭС являются опасной провокацией и могут породить в дальнейшем негативные последствия. Инспекторы МАГАТЭ, продолжил он, которые присутствуют на территории объекта, зафиксировали все атаки ВСУ.

