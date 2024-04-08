Песков назвал опасной провокацией атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Атаки украинских военных по Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются опасной провокацией и могут породить негативные последствия в будущем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС, зафиксировали все атаки Вооруженных сил Украины.

"Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность", – заключил Песков.

5 апреля Вооруженные силы Украины ударили несколькими беспилотниками по территории Запорожской АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Однако критически важная инфраструктура в результате атак не была повреждена. Работа атомной станции также не нарушилась в результате происшествия.

7 апреля эксперты МАГАТЭ зафиксировали новый удар украинских военных по грузовому порту и столовой, которые находятся на территории ЗАЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что обязательно продемонстрирует инспекторам МАГАТЭ места прилетов дронов-камикадзе.

Спустя время в госкорпорации "Росатом" сообщили, что после атаки на атомную станцию пострадали три сотрудника ЗАЭС. По словам представителей пресс-службы станции, беспилотники нанесли удар по шестому энергоблоку, однако критических повреждений и пострадавших на объекте не было.

