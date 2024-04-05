Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные силы Украины ударили несколькими беспилотниками по территории Запорожской АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, однако критически важная инфраструктура в результате атак не была повреждена. Об этом сообщила пресс-служба станции.

При этом в сообщении также сказано, что работа атомной станции не нарушилась в результате происшествия.

"В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов ее инфраструктуры недопустимо. Это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС", – предупредили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась высоковольтная резервная линия энергоснабжения 330 киловатт. При этом в пресс-службе не уточнили причины отключения линии "Феросплавная-1". Представители ЗАЭС заявили, что все шесть блоков станции в связи с этим были остановлены, а оборудование на данный момент обслуживается по требованиям радиационной безопасности.

