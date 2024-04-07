Глава МАГАТЭ Гросси назвал неприемлемым нападение на Запорожскую АЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС и назвал неприемлемым нападение на ядерные объекты. Об этом он написал на странице в соцсети X.

"Никто не может получить какую-либо военную или политическую выгоду от атак на ядерные объекты. Это неприемлемо", – добавил он.

В сообщении организации говорится, что эксперты МАГАТЭ подтвердили незначительные повреждения после атак дронов на атомной станции. При этом повреждения шестого энергоблока не несут за собой угрозу ядерной безопасности, хотя и являются серьезным инцидентом, который может потенциально подорвать целостность защитной оболочки реактора, указали специалисты.

Гросси заявил, что случились как минимум три прямых попадания по оболочке реактора. Это произошло впервые с ноября 2022 года.

До этого в госкорпорации "Росатом" заявляли, что после украинской атаки на атомную станцию пострадали три сотрудника ЗАЭС. По словам представителей пресс-службы станции, беспилотники атаковали 6-й энергоблок, однако критических повреждений и пострадавших на объекте не было.