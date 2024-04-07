Сотрудники ЗАЭС и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах ВСУ по станции

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Сотрудники Запорожской АЭС и эксперты МАГАТЭ не получили повреждений в результате ударов украинских военных по грузовому порту и столовой, которые находятся на территории ЗАЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает ТАСС.

Также она уточнила, что угрозы для ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ не было зафиксировано. Яшина подчеркнула, что обязательно продемонстрирует инспекторам МАГАТЭ места прилетов дронов-камикадзе.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился", – уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили несколькими беспилотниками по территории Запорожской АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Однако критически важная инфраструктура в результате атак не была повреждена. Работа атомной станции также не нарушилась в результате происшествия.

