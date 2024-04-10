Депутат Ананских назвал вопиющей атаку на тренажерный центр ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе назвал атаку ВСУ на один из корпусов Запорожской АЭС вопиющей. Об этом сообщает RT.

"Это вопиющий факт, когда украинский режим начинает бомбардировать Запорожскую АЭС. Напомню, что проблемы, которые возникли после катастрофы на Чернобыльской АЭС, до сих пор остаются. Огромная территория непригодна для жизни", – сказал депутат.

Он назвал абсурдной ситуацию, при которой украинцы, пережившие катастрофу в Чернобыле, атакуют ЗАЭС. По словам политика, из-за действий ВСУ все находятся на краю атомной катастрофы.

Ананских добавил, что США, понимая вину Украины, пытаются обвинить Россию. Однако ей не нужно создавать проблемы на подконтрольной атомной станции.

Говоря о западных СМИ, депутат заявил, что именно США рекомендовали им не упоминать Украину как виновника атак.

Ранее украинский беспилотник атаковал крышу корпуса ЗАЭС с тренажерным залом. Позже в МАГАТЭ заявили, что атака дрона на этот корпус не несет прямой угрозы ядерной безопасности. Однако инцидент показывает предельную серьезность ситуации.

