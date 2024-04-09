Беспилотник атаковал крышу корпуса на ЗАЭС

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС. Однако никто в результате произошедшего не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба станции.

По информации пресс-службы, в корпусе УТЦ ЗАЭС расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Дрон ВСУ атаковал купол шестого энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Пресс-служба станции заявила, что критических повреждений и угроз нарушения пределов безопасности не произошло.

В результате атаки травмы получили три сотрудника атомной станции. В "Росатоме" призвали МАГАТЭ и представителей Евросоюза отреагировать на этот инцидент.

При этом 8 апреля дрон-камикадзе украинских военных сбили над ЗАЭС. Он рухнул на кровлю шестого энергоблока. Пресс-служба станции добавила, что обстрел объекта и его инфраструктуры продолжается, несмотря на призывы к ВСУ прекратить их, так как это может повлиять на эксплуатацию АЭС.

