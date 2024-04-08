Упавший на крышу энергоблока Запорожской АЭС дрон обезвредили

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Дрон, упавший на крышу 6-го энергоблока Запорожской АЭС, обезвредили. Детонации заряда не случилось, сообщается в телеграм-канале станции.

Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадали.

"Напоминаем, что атомная станция – гражданский объект, предназначенный для генерации энергии. Конструктив станции не рассчитан на то, что на ее территории или в районе ее расположения могут вестись боевые действия", – говорится в сообщении.

Ранее принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) дрон-камикадзе был сбит над Запорожской АЭС. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Пресс-служба станции уточнила, что угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.

7 апреля украинские БПЛА также атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.

