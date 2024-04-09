PR-директор ЗАЭС Яшина заявила, что удары ВСУ могут говорить о готовящейся провокации

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Участившиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской АЭС могут говорить о том, что готовится провокация в отношении объекта со стороны Киева. Об этом директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, ни одна атомная станция мира не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны военных.

Более того, продолжила Яшина, атака украинского беспилотника по учебному центру ЗАЭС случилась через 10 минут после того, как мимо здания проехали сотрудники МАГАТЭ. Они возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга, добавила она.

Во вторник, 9 апреля, украинский БПЛА атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным залом ЗАЭС. В результате случившегося никто не пострадал, указала пресс-служба станции.

Позже в МАГАТЭ сообщили, что инцидент не несет прямой угрозы ядерной безопасности, но произошедшее показывает предельную серьезность ситуации.