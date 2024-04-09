Атака дрона на корпус ЗАЭС не несет прямой угрозы ядерной безопасности

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Атака украинского беспилотника на корпус Запорожской АЭС, где находится тренажер реакторного зала, не несет прямой угрозы ядерной безопасности. Об этом МАГАТЭ написало в соцсети Х.

"ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о сегодняшней атаке беспилотника на тренажерный центр, примыкающий к станции. Сообщения о взрыве соответствуют наблюдениям МАГАТЭ", – говорится в публикации.

В организации подчеркнули, что этот инцидент показывает предельную серьезность ситуации.

Во вторник, 9 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным залом ЗАЭС. В результате инцидента никто не пострадал, указала пресс-служба станции.

До этого, 8 апреля, украинский БПЛА сбили над Запорожской АЭС, и он рухнул на кровлю шестого энергоблока. В пресс-службе станции заявили, что обстрел объекта продолжается, несмотря на призывы к ВСУ прекратить его, ведь это может повлиять на эксплуатацию ЗАЭС.