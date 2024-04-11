Глава МАГАТЭ заявил, что атаки на ЗАЭС усилили риск ядерной аварии

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Атака Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая произошла 7 апреля, серьезно увеличила риск возникновения ядерной аварии. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

"Атаки на Запорожскую АЭС ознаменовали собой серьезную эскалацию угрозы ядерной безопасности на Украине", – уточнил он на открытии внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Глава агентства также указал на то, что на следующей неделе поднимет соответствующий вопрос на Совбезе ООН.

7 апреля украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.

Принадлежащий ВСУ дрон-камикадзе был сбит над станцией. Однако его вовремя обезвредили.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки украинской армии по ЗАЭС являются опасной провокацией и могут породить в дальнейшем негативные последствия. Инспекторы МАГАТЭ, продолжил он, которые присутствуют на территории объекта, зафиксировали все атаки ВСУ.

