Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила пресс-служба станции в своем телеграм-канале.

"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ (учебно-тренировочного комплекса. – Прим. ред.) ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", – указали там.

По данным пресс-службы станции, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не было. Там уточнили, что украинские войска уже 2 недели атакуют город Энергодар и атомную станцию, создавая угрозу ядерной безопасности.

"Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН", – заключили в пресс-службе ЗАЭС.

Ранее украинские войска уже ударяли по УТЦ 9 апреля. Первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских назвал атаку ВСУ вопиющей. Позже ВСУ ударили по куполу энергоблока станции, на что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о создании опасного прецедента.