Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по ситуациям на ЗАЭС и в Буче

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по расследованию произошедшего на Запорожской АЭС и в Буче. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который сказал, что ООН не обладает криминалистическими возможностями и мандатом для точного установления того, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

"А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности?" – написала она.

Захарова напомнила, что на брифинге 7 апреля 2022 года Дюжаррик заявил, что "есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьезными преступлениями" и сказал, что "эти механизмы работают".

"Так работают механизмы или нет мандата?" – задалась вопросом она.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака ВСУ на ЗАЭС 7 апреля повысила риск ядерной аварии. Тогда украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате произошедшего никто не пострадал.

