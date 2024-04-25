Собянин объявил об открытии новой школы в ТиНАО к 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый корпус школы № 2083 на улице Уточкина в ТиНАО откроют к 1 сентября 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра учебного здания.

"Современная школа. Здесь есть медиатека, современные классы, два спортзала. Рядом дома, парк. Пешеходная доступность до МЦД-2 Силикатная. Это практически наземное метро", – отметил он.

По словам мэра, в столице появится новый городской стандарт благоустройства. В его рамках автомобили должны находиться не во дворах, а на специальных стоянках. Собянин добавил, что новые жилые дома вводят в эксплуатацию с готовыми объектами соцкультбыта и выполненным благоустройством.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство нового корпуса школы стартовало в 2022 году и проводилось за счет компании – застройщика жилого квартала. Объект включили в программу стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря ему на работу смогут устроиться не менее 160 москвичей.

По завершении строительства школу передадут в систему образования Москвы. Здание будет занимать 18,2 тысячи квадратных метров и состоять из четырех блоков. Учебное заведение рассчитано на 1,2 тысячи детей. В здании расположатся IT-полигон, медиатека, оборудованная современной системой хранения и выдачи книг.

На прилегающей территории специалисты установят футбольную, волейбольную и баскетбольную площадки.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2024 года социально значимые учреждения Москвы получили 23 объекта недвижимости общей площадью 81,06 тысячи квадратных метров. Среди переданных зданий оказались две школы. Площадь первой составляет 17,64 тысячи "квадратов", площадь второй – 17,21 тысячи "квадратов".

