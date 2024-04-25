Столичные учреждения получили от города еще 23 здания и помещения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

По итогам первого квартала 2024 года социально значимые учреждения Москвы получили 23 объекта недвижимости общей площадью 81,06 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр обратил внимание, что город создает благоприятную среду для развития интеллектуального и творческого потенциала москвичей разного возраста. Комфортные условия обеспечивают школам, детским садам, досуговым центрам и другим, передает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что среди переданных зданий оказались две школы. Площадь первой составляет 17,64 тысячи "квадратов", площадь второй – 17,21 тысячи "квадратов". Объекты расположены в районах Молжаниновский и Москворечье-Сабурово.

Переданные здания стали самыми крупными объектами недвижимости, которые организации получили в первом квартале 2024 года, заключил Гаман.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2024 года адреса появились у 57,5 тысячи городских объектов Москвы. Квартирам и нежилым помещениям были присвоены 41 тысяча адресов, машино-местам – 6 тысяч, объектам капитального строительства – 5,3 тысячи и земельным участкам – 5,2 тысячи.

