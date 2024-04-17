В Москве собственники 33 спортобъектов получат налоговую льготу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Собственники 33 спортивных объектов в Москве могут воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, в этом году еще 13 спортобъектов включили в реестр объектов спорта для целей предоставления льготы по налогу на имущество организаций, что позволит им снизить соответствующий налог в 10 раз.

Глава департамента напомнила, что льготу ввели в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. В 2023-м в реестр вошли многофункциональные спорткомплексы, футбольные поля, ледовые дворцы, плавательный центр, универсальная арена для проведения занятий и соревнований по игровым видам спорта и другие спортивные объекты.

"В этом году список дополнен рядом спорткомплексов, на базе которых готовят профессиональных спортсменов по различным видам спорта. Собственники включенных в реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более одного миллиарда рублей", – добавила Багреева.

Она также уточнила, что реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений. Для того чтобы попасть в него, необходимо соответствовать следующим критериям:

площадь объекта должна быть более восьми тысяч квадратных метров;

объект должен быть включен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Если все пункты соблюдены, собственнику нужно подать заявление в департамент экономической политики и развития. После подтверждения соответствия всем критериям льготы объект будет включен в реестр.

Однако, Багреева обратила внимание, что льгота будет применяться с даты соблюдения всех критериев, но не ранее 1 января 2022 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с 2018 года столичные спортивные организации получили от города 65 зданий и помещений общей площадью около 250 квадратных метров. Самым большим стало здание Международного центра самбо и бокса в "Лужниках". Его общая площадь превышает 45 тысяч квадратных метров. В список также вошли здания для Центра современного пятиборья "Северный", спортивного комплекса "Акватория ЗИЛ" и другие.