Спортивные организации получили 65 зданий и помещений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2018 года столичные спортивные организации получили от города 65 зданий и помещений общей площадью около 250 квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это объекты для тренировок и проведения соревнований разного уровня, работы детских секций, массового спорта, а также различные вспомогательные сооружения, например раздевалки, контрольно-пропускные пункты и технические постройки", – рассказал вице-мэр.

Самым большим стало здание Международного центра самбо и бокса в "Лужниках". Его общая площадь превышает 45 тысяч квадратных метров. В список также вошли здания для Центра современного пятиборья "Северный", спортивного комплекса "Акватория ЗИЛ" и другие.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что 14 переданных помещений располагаются на востоке города, 11 – на западе, 7 – на юге, по 6 – на северо-востоке и юго-западе, 4 – в центре. Остальные расположены в Зеленограде, ТиНАО и других округах Москвы.

Ранее Сергей Собянин открыл универсальный спортивный зал "Дружба" в олимпийском комплексе "Лужники", где ранее прошла реконструкция. Спортзал оснащен тренажерным залом, медико-восстановительным блоком, конференц-залом, пресс-центром, кафе и другими помещениями. Там возобновят тренировки тысячи столичных спортсменов.



Собянин открыл обновленный универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"