В ТиНАО построят многофункциональный комплекс площадью 600 тыс кв метров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор построит многофункциональный комплекс с жилой и офисной недвижимостью в Сосенском поселении ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект станет частью административно-делового центра "Коммунарка", который уже называют вторым "Москва-Сити", – уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, всего на территории площадью 6,6 гектара возведут почти 600 тысяч квадратных метров разной недвижимости. Из них 293 тысячи "квадратов" составит жилье, а 300 тысяч – коммерческие объекты.

Общий объем инвестиций, уточнил Бочкарев, составит около 70 миллиардов рублей, а застройщиком выступит группа "Самолет", получившая это право в ходе торгов. Комплекс возведут между Калужским шоссе и бульваром Мечникова, возле станции столичного метро "Ольховая", добавил он.

Управляющий партнер бизнес-юнита "Москва" группы "Самолет" Айман Эль-Хашем уточнил, что новый проект станет не только важной частью деловой жизни ТиНАО, но и сформирует новый центр притяжения.

"Помимо современной коммерческой недвижимости, в проекте будет реализована жилая функция, отвечающая последним мировым стандартам комфортной среды", – сказал он.

Предполагается, что жилые дома отделят от существующей застройки и транспортных объектов различными офисными, торговыми, спортивными и досуговыми пространствами. Начало работ запланировано на 2025 год, а сейчас специалисты ведут разработку проектной документации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказывал, что после строительства 43 объектов в ТиНАО появятся около 51 тысячи новых рабочих мест. В числе проектов – промышленные парки, офисные центры, образовательные учреждения.

До этого Бочкарев подчеркивал, что постройку спортивного хаба в поселении Московский планируют достроить в мае 2024 года. Он уточнял, что здесь смогут заниматься одновременно более 100 человек.

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