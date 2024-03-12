Камеру сухого жара организуют в ФОК на северо-востоке Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Камеру сухого жара впервые организуют в возводимом за счет городского бюджета ФОК "Стальной" на северо-востоке Москвы, рассказал руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Полноценное пространство площадью около 50 квадратных метров, включающее блок сауны, комнату отдыха, душевые кабины и санузлы, что будет особенно способствовать восстановлению после сильных физических нагрузок", – отметил глава департамента.

Загрутдинов уточнил, что в Алексеевском районе не было ни одного подходящего для спортивного плавания бассейна, о чем сожалели жители. В итоге городские власти услышали обращения горожан, добавил Загрутдинов.

Объект, возводимый в рамках программы "Спорт Москвы" в районе Алексеевском, планируют запустить уже в 2025 году. По словам Загрутдинова, строительная готовность объекта площадью 8 000 "квадратов" достигла 10%.

"Строители выполняют устройство монолитных конструкций подземной и наземной частей, ленточного фундамента для ограждения территории объекта, продолжается каменная кладка стен, а также устройство наружных инженерных сетей", – добавил он.

По словам Загрутдинова, объект сможет принимать более 1 700 человек в сутки. В спортивном комплексе предусмотрены спортивный бассейн на 10 дорожек, детский бассейн, зал общей физической подготовки, буфет, административные, медицинские и технические помещения. Также территорию вокруг здания благоустроят и возведут парковку на 25 автомобилей.

Ранее Загрутдинов подчеркивал, что зеленоградский спортивный комплекс "Горизонт" должны достроить уже в конце 2024 года. Работы по его возведению уже оцениваются в 60%. Речь идет о трехэтажном здании на Середниковской улице.



Кроме того, ФОК в Останкинском районе столицы готов уже на 25%, рассказывал ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Пятиэтажное здание строится за счет внебюджетных источников.

Еще 14 спортивных объектов построят в столице в 2024 году