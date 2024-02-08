Физкультурно-оздоровительный комплекс в Останкинском районе готов почти на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) со встроенным гаражом в Останкинском районе столицы готов почти на 25%, сейчас там идут монолитные работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что объект строится за счет внебюджетных источников. Здание ФОКа будет состоять из пяти этажей, также на территории возведут четырехэтажную открытую парковку на 297 парковочных мест. В состав комплекса войдут четыре крытых бассейна и три круглогодичных уличных на эксплуатируемой кровле, рассказал Бочкарев. Заммэра отметил, что общая площадь всего проекта – 20,4 тысячи квадратных метров.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что на кровле планируется разместить бассейн 25 на 16 метров и два детских – 10 на 4,9 и 8 на 4 метра. Также будет оборудован гидромассажный бассейн 10 на 4,9 метра, сказал он.

Левкин добавил, что внутри ФОКа будет бассейн с чашей 32 на 25 метров, гидромассажный бассейн 12 на 4 метра, а также термальная зона – две чаши детских бассейнов 12 на 4 и 20 на 4 метра. Помимо этого, в здании расположатся японские бани, одна чаша диаметром 2,8 метра и две чаши диаметром по 2 метра каждая, подчеркнул он.

После ввода комплекса в эксплуатацию он будет передан коммерческому оператору.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, по результатам социсследования лишь 57% горожан имеют фитнес-центры недалеко от дома, а бассейны рядом с местом жительства есть лишь у 39% опрошенных. По его мнению, у москвичей есть запрос на наличие спортцентров в шаговой доступности, более того, если в районе есть фитнес-центр, то это повышает уникальность местности и создает дополнительные точки притяжения.

Ранее глава Депстроя столицы Рафик Загрутдинов заявил, что строительная готовность спортивного комплекса "Горизонт" в Зеленограде – почти 60%. Общая площадь трехэтажного здания составит четыре тысячи "квадратов". Сейчас специалисты монтируют там фасадные панели здания, также ведутся работы по устройству систем водоподготовки и чаш двух бассейнов, отметил он.

"Актуальный репортаж": как строительство новых ФОК повышает у москвичей интерес к спорту