Спортивно-досуговый центр с бассейном построят в Алтуфьевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Алтуфьевском районе Москвы построят спортивно-досуговый центр с бассейном. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Возведением объекта займется инвестор. Площадь центра составит до 4,5 тысячи квадратных метров. Он разместится на земельном участке площадью 0,29 гектара.

"Договор аренды земельного участка заключен с компанией на четыре года 10 месяцев, в течение которых должно завершиться возведение объекта", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

После подписания договора инвестор должен в течение 28 месяцев получить разрешение на строительство, а закончить нулевой цикл работ – через 15 месяцев.

До этого стало известно, что в течение пяти лет в двух поселениях ТиНАО построят физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с бассейнами. ФОК возведут за счет города. В каждом планируется организовать бассейн и тренажерный зал.



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