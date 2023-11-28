Москва выделила более 380 га земли для развития инфраструктуры с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Город выделил свыше 380 земельных участков для развития инфраструктуры с января по октябрь этого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С его слов, застройщикам выделили 382,7 гектара земли, на которых они построят объекты социальной и транспортной инфраструктуры, жилые дома, административные здания и улично-дорожную сеть. Все объекты появятся в рамках Адресной инвестиционной программы, уточнил он.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего земли за прошедшие десять месяцев выделили для строительства и реконструкции транспортных развязок, мостов, пешеходных переходов и дорог – почти 282 гектара, еще более 31 гектара земли предоставили для строительства жилых домов и административных зданий, соцобъектов и инженерной инфраструктуры, подчеркнул он.

Отмечается, что на выделенных застройщикам земельных участках идет строительство эстакад и многоуровневых транспортных развязок в районе станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад" и железнодорожного путепровода, который соединит улицы Добролюбова и Складочную. Также заканчивается возведение дороги и инженерных коммуникаций для застройки девятого микрорайона в районе Северном. Кроме того, построят подразделения УГИБДД и УВД по ЗАО, здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы и другие объекты.

Ранее стало известно, что Москва с января этого года выделила почти 2,7 гектара земли для строительства спорткомплексов в ЗАО, их суммарная площадь составит порядка 30 тысяч квадратных метров.

Со слов Гамана, в Раменках построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и инфраструктуру для футбольной школы.

Несколько новых спортивных комплексов построят в разных районах Москвы