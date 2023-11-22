Семейный досуговый центр построят в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Бирюлево Восточное построят семейный досуговый центр в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестору выделили 0,3 гектара земли для строительства семейного досугового комплекса "Царицынский". В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что центр расположится на двух участках площадью более 0,2 и почти 0,1 гектара. Договор с инвестором заключили на пять лет.

Реализация проекта площадью 5,3 тысячи "квадратов" позволит повысить доступность объектов торговли и услуг для местных жителей. Строительство объекта также увеличит число рабочих мест и объем инвестиций в экономику города.

Ранее стало известно, что для реализации МаИП на юго-востоке Москвы предоставили более 8 гектаров земли с начала 2023 года. В ближайшие пять лет там планируют построить детский сад, спортивный комплекс и другие объекты. Договор с арендаторами заключили на пять лет.



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