Реализация восьми инвестиционных проектов даст Москве 6,5 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реализацию восьми масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по возведению новых производственных объектов одобрили в третьем квартале 2023 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город предоставит в этот период 78,9 гектара земли под реализацию этих проектов. Благодаря этому в Москве создадут производства легкой, пищевой, строительной, электрической и других отраслей промышленности. Ефимов отметил, что на новых заводах работу смогут найти более 6,5 тысячи человек. В реализацию проектов инвесторы вложат 66,4 миллиарда рублей.

Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в четырех административных округах Москвы инвесторы возведут производства ортопедических изделий, кабельной и полимерной продукции, грузоподъемного оборудования, а также предприятия по выпуску продуктов питания. Общая площадь объектов превысит 675 тысяч квадратных метров.

Так, в СВАО на земельном участке площадью 0,25 гектара появится предприятие, на котором каждый год начнут выпускать до 15 тысяч ортопедических медицинских изделий. Там создадут 60 рабочих мест, уточнил Овчинский.

"В Троицком и Новомосковском административных округах город предоставит земельные участки площадью почти 68 гектаров. На них появится пять предприятий площадью около 470 тысяч квадратных метров", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвестор получил территорию площадью более 12 гектаров под возведение современного хлебозавода. По словам Гамана, в сутки там будут выпускать до 200 тонн хлеба, круассанов и слоек. На предприятии смогут трудоустроиться 200 человек.

Днем ранее Ефимов рассказал, что за девять месяцев 2023 года Москва выделила более 140 гектаров земли для реализации МаИП. На участках построят школы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и промышленные предприятия.

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