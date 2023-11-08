Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Административно-деловой центр появится на северо-западе Москвы, его возведет инвестор. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Площадь будущего объекта составит 70,5 тысячи квадратных метров. Его построит группа компаний "Гранель", центр появится по адресу 1-й Силикатный проезд, дом 13. Ефимов уточнил, что на территории намерены ввести объекты делового управления и общественного питания. Объем инвестиций в строительство составит 11 миллиардов рублей. По словам вице-мэра, там появится пять тысяч рабочих мест.

Строительство административно-делового центра стало возможным благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда. В рамках документа инвестор обязуется за собственный счет возвести социально и экономически важный объект. Взамен девелопера частично или полностью освободят от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка под возведение жилья.

В рамках этой программы появится еще один объект – спортивный комплекс в столичном Басманном районе. Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский, его площадь составит три тысячи "квадратов".

"Застройщик инвестирует в проект почти 500 миллионов рублей. После полноценного запуска в учреждение смогут трудоустроиться 70 человек", – рассказал он.

Ранее стало известно, что столичные власти утвердили договор о комплексном развитии территории, расположенной в поселении Сосенском в ТиНАО. Ефимов уточнял, что в рамках проекта будет реорганизован участок общей площадью 3,47 гектара.

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